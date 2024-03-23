Молодежные турниры23 марта 2024, 16:23 | Обновлено 23 марта 2024, 16:30
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ВИДЕО. Пономаренко, реализовав пенальти, оформил дубль за Украину U-19
На 60-й минуте был удвоен перевес над Латвией U-19 в матче отбора к ЧЕ
23 марта 2024, 16:23 | Обновлено 23 марта 2024, 16:30
659
0
23 марта в 15:00 в матче 2-го тура квалификации Евро-2024 U-19 в македонском Скопье играют сборные Украины U-19 и Латвии U-19.
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В первом туре украинская команда обыграла Северную Македонию (2:0), а Швейцария вырвала победу у Латвии (1:0).
На 60-й минуте форвард Матвей Пономаренко, реализовав пенальти, оформил дубль за Украину U-19 (2:0).
ГОЛ! 2:0. Матвей Пономаренко, 60 мин.
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