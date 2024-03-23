ВИДЕО. Пономаренко открыл счет в матче Украины U-19 с Латвией U-19

23 марта в 15:00 в матче 2-го тура квалификации Евро-2024 U-19 в македонском Скопье играют сборные Украины U-19 и Латвии U-19.

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В первом туре украинская команда обыграла Северную Македонию (2:0), а Швейцария вырвала победу у Латвии (1:0).

Матвей Пономаренко открыл счет в матче Украины U-19 с Латвией U-19. На 34-й минуте украинский форвард нанес точный удар издалека (1:0).

ГОЛ! 1:0. Матвей Пономаренко, 34 мин.