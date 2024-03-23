Интер может арендовать защитника Баварии

Центральный защитник «Интера» Франческо Ачерби попал в расистский скандал из-за конфликта с Жуаном Жезусом из «Наполи». Сейчас по данному делу идет расследование Федерации футбола Италии.

Если вина Ачерби будет подтверждена, «Интер» может прекратить сотрудничество с 36-летним итальянским ветераном.

В случае, если Ачерби покинет «Интер», миланский клуб планирует заменить его центральным защитником «Баварии» Ким Мин Джэ. Лидеры Серии А рассматривают вариант с годичной арендой с правом выкупа.

Ким Мин Джэ ужн выступал в Серии А за «Наполи» в сезоне 2022/2023.