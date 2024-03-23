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Италия
23 марта 2024, 16:49 |
252
0

Интер может арендовать защитника Баварии

Ким Мин Джэ может заменить Франческо Ачерби

23 марта 2024, 16:49 |
252
0
Интер может арендовать защитника Баварии
ФК Бавария. Ким Мин Джэ

Центральный защитник «Интера» Франческо Ачерби попал в расистский скандал из-за конфликта с Жуаном Жезусом из «Наполи». Сейчас по данному делу идет расследование Федерации футбола Италии.

Если вина Ачерби будет подтверждена, «Интер» может прекратить сотрудничество с 36-летним итальянским ветераном.

В случае, если Ачерби покинет «Интер», миланский клуб планирует заменить его центральным защитником «Баварии» Ким Мин Джэ. Лидеры Серии А рассматривают вариант с годичной арендой с правом выкупа.

Ким Мин Джэ ужн выступал в Серии А за «Наполи» в сезоне 2022/2023.

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Франческо Ачерби Ким Мин Джэ Интер Милан Бавария трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги аренда игрока
Источник La Gazzetta dello Sport
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