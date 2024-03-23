Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

До 85-й минуты подопечные Сергея Реброва проигрывали 0:1, но затем счет сравнял вышедший на замену на 81-й Роман Яремчук, а на 88-й форвард «Валенсии отдал ассист на нападающего «Жироны» Артема Довбика, который и вырвал победу для «сине-желтых».

До гола Яремчука коэффициент на победу Украины в режиме Live в основное время составлял 51.00.

В финале квалификации к чемпионату Европы 2024 украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.