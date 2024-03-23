Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Чемпионат Европы
23 марта 2024, 16:05 |
725
1

Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?

Подопечные Сергея Реброва вырвали победу у боснийцев 2:1 и вышли в финал плей-офф

23 марта 2024, 16:05 |
725
1
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

До 85-й минуты подопечные Сергея Реброва проигрывали 0:1, но затем счет сравнял вышедший на замену на 81-й Роман Яремчук, а на 88-й форвард «Валенсии отдал ассист на нападающего «Жироны» Артема Довбика, который и вырвал победу для «сине-желтых».

До гола Яремчука коэффициент на победу Украины в режиме Live в основное время составлял 51.00.

В финале квалификации к чемпионату Европы 2024 украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.

По теме:
Настроены атаковать. В сборной Исландии оценили матч с Украиной
Букмекеры оценили шансы Свитолиной, Ястремской, Калининой на титул в Майами
Андрей ЛУНИН: «Главное – что не сдались и проявили характер»
азарт котировки букмекеров сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция – Германия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 23 марта 2024, 16:10 1
Франция – Германия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Франция – Германия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует контрольный поединок двух сборных

Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером
Бокс | 23 марта 2024, 06:55 12
Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером
Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером

Соперником бывшего чемпиона WBC станет Чжан Чжилей

Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
Футбол | 23.03.2024, 13:32
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Теннис | 22.03.2024, 20:05
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Малиновский отреагировал на зашквар Аталанты с видео матча сборной россии
Футбол | 22.03.2024, 20:26
Малиновский отреагировал на зашквар Аталанты с видео матча сборной россии
Малиновский отреагировал на зашквар Аталанты с видео матча сборной россии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
кто поставил?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
22.03.2024, 08:12
Футбол
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
21.03.2024, 23:48 241
Футбол
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
22.03.2024, 09:25 9
Футбол
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
22.03.2024, 06:19 4
Футбол
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
21.03.2024, 23:16 7
Футбол
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
22.03.2024, 00:23 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем