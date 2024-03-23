Букмекеры оценили шансы Свитолиной, Ястремской, Калининой на титул в Майами
Даяна и Ангелина уже вышли в 1/16 финала, Элина все еще не стартовала...
С 19 по 31 марта проходит престижный хардовой турнир серии WTA 1000 в Майами, США.
На соревнования во Флориде было заявлено 5 украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.
Цуренко пробилась во 2-й раунд, но дальше пройти не сумела, проиграв Грет Миннен. Костюк на старте турнира должна была сыграть против Аранчи Рус, однако снялась из-за болезни.
Свитолина стартует с 1/32 финала. Первая ракетка Украины должна была уже провести поединок с Наоми Осакой, однако из-за дождей встреча перенеслась. Ястремская и Калинина выиграли свои матчи 2-го раунда и вышли в 1/16 финала.
Перед стартом 5-го игрового дня букмекерские конторы выставили актуальные коэффициенты на победительницу тысячника в Майами. Главной претенденткой на титул является первая ракетка мира Ига Свентек. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 2.25. Вторая фаворитка – Елена Рыбакина (4.00). Топ-3 замыкает Арина Соболенко (6.00), а на 4-й строчке идет Коко Гофф (8.50).
Шансы Чжэн Циньвень, которая по цифрам является 5-й фавориткой, выглядят куда менее реальными – 21.00. На всех остальных теннисисток котировки еще ниже.
Что касается украинок, то наибольшие шансы у Элины Свитолиной (35.00), даже несмотря на то, что она еще не стартовала, в отличии от Ангелины и Даяны. Титул Ястремской оценивается в 150.00, а трофей Калининой – в 155.00.
Топ-5 фавориток на титул турнира WTA 1000 в Майами:
- Ига Свентек – 2.25
- Елена Рыбакина – 4.00
- Арина Соболенко – 6.00
- Коко Гофф – 8.50
- Чжэн Циньвень – 21.00
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