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WTA
22 марта 2024, 11:35 | Обновлено 22 марта 2024, 11:36
253
0

Элина Свитолина – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Майами

22 марта 2024, 11:35 | Обновлено 22 марта 2024, 11:36
253
0
Элина Свитолина – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

22 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче второго раунда основы украинка сыграет против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки (№229 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на Grandstand после поединка Чжу Линь – Джессика Пегула. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Каролин Гарсии (№27 WTA) или Виктории Томовой (№73 WTA).

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Источник Sport.ua
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