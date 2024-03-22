Элина Свитолина – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче второго раунда основы украинка сыграет против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки (№229 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на Grandstand после поединка Чжу Линь – Джессика Пегула. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

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Это будет 7-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Каролин Гарсии (№27 WTA) или Виктории Томовой (№73 WTA).

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