Элина Свитолина – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Майами
22 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.
В матче второго раунда основы украинка сыграет против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки (№229 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на Grandstand после поединка Чжу Линь – Джессика Пегула. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.
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Это будет 7-я встреча теннисисток, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Каролин Гарсии (№27 WTA) или Виктории Томовой (№73 WTA).
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