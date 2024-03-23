Андрей ЛУНИН: «Главное – что не сдались и проявили характер»

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился впечатлениями от матча полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (победа 2:1):

«Получился однозначно тяжелый матч со сложным неприятным соперником, который пытался навязать нам свою игру через длинные передачи. Было много борьбы, подборов, стандартов. Хорошо, что мы не уступили.

Мы старались показывать свою игру, держать мяч внизу. Главное, что не сдались, играли до конца, проявили характер. Такие поединки — это хороший опыт. Я хочу поблагодарить всю команду, всех ребят. И тех, кто вышел на замену и помог, дал игре новый импульс».