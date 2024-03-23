Юношеская сборная Украины U-19 играет против команды Латвии U-19

Сегодня, 23 марта, юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) продолжает борьбу в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19.

В 15:00 по киевскому времени начнется второй матч сине-желтых против Латвии. Прямая трансляция поединка проходит на YouTube.

В первом туре украинская команда обыграла Северную Македонию (2:0), а Швейцария вырвала победу у Латвии (1:0).

Хозяин мини-турнира – Северная Македония, поединки квартета проходят в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

Новым тренером сборной Украины U-19 недавно был назначен Дмитрий Михайленко. В первой игре дебютировал Кристиан Шевченко, сын Андрея Шевченко.

Квалификация Евро-2024 U-19. Группа 7

1-й тур, 20.03.2024

15:00. Швейцария – Латвия – 1:0

15:00. Северная Македония – Украина – 0:2

2-й тур, 23.03.2024

15:00. Швейцария – Северная Македония

15:00. Украина – Латвия

Турнирная таблица

3-й тур, 26.03.2024

15:00. Украина – Швейцария

– Швейцария 15:00. Латвия – Северная Македония

Время начала матчей – киевское.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Владислав Кравец («Шахтер» Донецк), Владислав Крапивцов («Днепр-1»), Давид Фесюк («Кроация», Хорватия).

Защитники: Алексей Гусев, Тарас Михавко (оба – «Динамо» Киев), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба – «Шахтер» Донецк), Иван Ермачков («Вупперталь», Германия), Максим Стрюков («Ганновер 96», Германия).

Полузащитники: Даниил Ващенко («Александрия»), Андрей Маткевич («Динамо» Киев), Виктор Цуканов («Шахтер» Донецк), Максим Мельниченко, Илья Баденко (оба – «Днепр-1»), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков), Даниил Кревсун («Боруссия» Д, Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), Рамик Гаджиев («Днепр-1»), Михаил Дубровный («Гент», Бельгия), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия).