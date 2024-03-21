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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 08:15 | Обновлено 21 марта 2024, 08:46
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0

Украина U-19 – Латвия U-19. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 марта в 15:00 матч 2-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-19

21 марта 2024, 08:15 | Обновлено 21 марта 2024, 08:46
99
0
Украина U-19 – Латвия U-19. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 принимает участие с 20 по 26 марта в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19.

Во 2-м туре 23 марта в 15:00 в матче квалификации играют сборные Украины U-19 и Латвии U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре украинская команда обыграла Северную Македонию (2:0), а Швейцария вырвала победу у Латвии (1:0)

Чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, сине-желтым необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Хозяин мини-турнира – Северная Македония, поединки квартета проходят в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

Новым тренером сборной Украины U-19 недавно был назначен Дмитрий Михайленко. В первой игре дебютировал Кристиан Шевченко, сын Андрея Шевченко.

Квалификация Евро-2024 U-19. Турнирная таблица

Украина U-19 – Латвия U-19. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом игры.

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Источник Sport.ua
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