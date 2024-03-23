Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Минай. Стали известны составы команд
Украина. Премьер лига
23 марта 2024, 14:47 |
365
0

ЛНЗ – Минай. Стали известны составы команд

Сегодня состоится матч 17-го тура УПЛ

23 марта 2024, 14:47 |
365
0
ЛНЗ – Минай. Стали известны составы команд
ФК ЛНЗ

Сегодня, 23 марта «ЛНЗ» в перенесенном матче 17-го тура УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«ЛНЗ»: Пеньков, Насонов, Ковалёв, Салиху, Каплиенко, Рыбалка, Бар, Яшари, Шестаков, Г. Пасич, Молло

«Минай»: Кемкин, Кисиль, Скиба, Прокопчук, Чуев, Витенчук, Петько, Кораблин, Ременяк, Вакула, Устименко

По теме:
ЛНЗ – Минай – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
Шевченко – в запасе. Известен состав Украины U-19 на матч с Латвией U-19
Первая лига. Карпаты – Полтава, матчи 23 марта. Смотреть онлайн. LIVE
ЛНЗ Черкассы Минай ЛНЗ - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
Футбол | 22 марта 2024, 21:23 4
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?

Глава УАФ обратился к футболистам сборной Украины с наставлениями

Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
Футбол | 23 марта 2024, 13:32 6
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами

Киевляне провели товарищеский матч с командой «Денгофф»

Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Теннис | 22.03.2024, 20:05
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Матвиенко не виноват? Кварцяный разобрал автогол сборной Украины
Футбол | 22.03.2024, 17:31
Матвиенко не виноват? Кварцяный разобрал автогол сборной Украины
Матвиенко не виноват? Кварцяный разобрал автогол сборной Украины
Настроены атаковать. В сборной Исландии оценили матч с Украиной
Футбол | 23.03.2024, 16:01
Настроены атаковать. В сборной Исландии оценили матч с Украиной
Настроены атаковать. В сборной Исландии оценили матч с Украиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
22.03.2024, 08:12
Футбол
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
22.03.2024, 00:23 17
Футбол
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
22.03.2024, 01:32 16
Футбол
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
22.03.2024, 03:41 11
Футбол
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
21.03.2024, 23:48 241
Футбол
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
22.03.2024, 05:15 1
Футбол
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
21.03.2024, 23:16 7
Футбол
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
22.03.2024, 07:36 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем