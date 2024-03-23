ЛНЗ – Минай. Стали известны составы команд

Сегодня, 23 марта «ЛНЗ» в перенесенном матче 17-го тура УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«ЛНЗ»: Пеньков, Насонов, Ковалёв, Салиху, Каплиенко, Рыбалка, Бар, Яшари, Шестаков, Г. Пасич, Молло

«Минай»: Кемкин, Кисиль, Скиба, Прокопчук, Чуев, Витенчук, Петько, Кораблин, Ременяк, Вакула, Устименко