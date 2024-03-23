Шевченко – в запасе. Известен состав Украины U-19 на матч с Латвией U-19
«Сине-желтые» проведут второй матч отбора на Евро
В 15:00 по киевскому времени начнется матч элит-раунда квалификации Евро-2024 U-19, в котором отношения выяснят команды Украины и Латвии.
Стал известен стартовый состав украинской команды.
Украина U-19: Крапивцов, Дрозд, Ермачков, Мельниченко, Гусев, Ващенко, Гаджиев, Кревсун, Маткевич, Синчук, Пономаренко.
Запасные: Кравец, Баденко, Стрюков, Тутеров, Цуканов, Кристиан Шевченко, Дубровный.
Напомним, в первой игре элит раунда отбора украинцы со счетом 2:0 обыграли одногодок из Северной Македонии, а команда Латвии проиграла Швейцарии – 0:1.
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