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  4. Шевченко – в запасе. Известен состав Украины U-19 на матч с Латвией U-19
Молодежные турниры
23 марта 2024, 14:22 | Обновлено 23 марта 2024, 14:28
404
1

Шевченко – в запасе. Известен состав Украины U-19 на матч с Латвией U-19

«Сине-желтые» проведут второй матч отбора на Евро

23 марта 2024, 14:22 | Обновлено 23 марта 2024, 14:28
404
1
Шевченко – в запасе. Известен состав Украины U-19 на матч с Латвией U-19
УАФ

В 15:00 по киевскому времени начнется матч элит-раунда квалификации Евро-2024 U-19, в котором отношения выяснят команды Украины и Латвии.

Стал известен стартовый состав украинской команды.

Украина U-19: Крапивцов, Дрозд, Ермачков, Мельниченко, Гусев, Ващенко, Гаджиев, Кревсун, Маткевич, Синчук, Пономаренко.

Запасные: Кравец, Баденко, Стрюков, Тутеров, Цуканов, Кристиан Шевченко, Дубровный.

Напомним, в первой игре элит раунда отбора украинцы со счетом 2:0 обыграли одногодок из Северной Македонии, а команда Латвии проиграла Швейцарии – 0:1.

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Источник Sport.ua
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