Рэтклифф назвал главную задачу наставника МЮ
Совладелец «красных дьяволов» намерен добиться перемен
Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф хочет добиться того, чтобы тренер команды был сосредоточен исключительно на футболе.
Сообщается, что он хочет отойти от модели, при которой главный тренер выполнял функции менеджера и курировал сразу несколько отделов клуба, как это было при Алексе Фергюсоне.
Нынешний наставник манкунианцев Эрик тен Хаг также выходил за рамки тренерских функций. Он участвовал в трансферном планировании и просил трансферы конкретных футболистов.
В новой модели от Рэтклиффа главный тренер – тен Хаг или другой специалист – будет сосредоточен только на футболе, а за подбор футболистов и другие менеджерские функции будут отвечать новый спортивный директор клуба Дэн Эшуорт и гендиректор Омар Беррада.
К слову, решение о том, останется или уйдет Эрик тен Хаг, пока не принято.
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