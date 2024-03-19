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Англия
19 марта 2024, 13:31 | Обновлено 19 марта 2024, 13:38
385
0

«Не нужно много ума, чтобы подписать Мбаппе». Рэтклифф – о трансферах МЮ

Джим Рэтклифф оценил возможные топ-подписания клуба

19 марта 2024, 13:31 | Обновлено 19 марта 2024, 13:38
385
0
«Не нужно много ума, чтобы подписать Мбаппе». Рэтклифф – о трансферах МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джим Рэтклифф

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф поделился мнением о возможных трансферах в клуб звездных футболистов.

Рэтклифф принял участие в подкасте велогонщика Герейнта Томаса, который защищает цвета команды Ineos Grenadiers, принадлежащей компании Ineos Рэтклиффа.

«Переход Джуда Беллингема? Он отличный футболист, но это не то, на чем мы сосредоточены. Решение состоит не в том, чтобы тратить много денег на пару отличных игроков. [Клуб] уже делал это, если посмотреть на последние 10 лет.

Первое, что нам нужно сделать, это расставить нужных людей по нужным местам, организовать клуб. Мы должны убедиться, что правильно подбираем игроков. Очень важной частью управления футбольным клубом является правильный подбор футболистов, поиск новых игроков.

Подписание Килиана Мбаппе? Я бы предпочел найти нового Мбаппе, а не тратить целое состояние на покупку успеха. Не нужно много ума, чтобы подписать Мбаппе, это может придумать любой. Более сложная задача – найти нового Мбаппе, нового Беллингема или нового Роя Кина», – заявил Рэтклифф.

Ранее сообщалось, что игроки «Ман Юнайтед» ждут, что Рэтклифф уволит наставника команды Эрика тен Хага по окончании сезона.

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Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
Источник Sport.ua
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