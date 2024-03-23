Англия23 марта 2024, 13:52 |
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Матч легенд Ливерпуль – Аякс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча легенд двух великих клубов
23 марта 2024, 13:52 |
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Сегодня, 23 марта на «Энфилде» состоится матч легенд «Ливерпуля» и «Аякса». Начало поединка – в 17:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В матче будут принимать участие такие звезды как Стивен Джеррард, Фернандо Торрес, Яри Литманен, Дирк Кюйт и другие. Одним из тренеров «Ливерпуля» в этом матче будет Свен-Йоран Эрикссон.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Украина.
Матч легенд Ливерпуль – Аякс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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