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Англия
23 марта 2024, 13:52 |
192
0

Матч легенд Ливерпуль – Аякс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча легенд двух великих клубов

23 марта 2024, 13:52 |
192
0
Матч легенд Ливерпуль – Аякс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 23 марта на «Энфилде» состоится матч легенд «Ливерпуля» и «Аякса». Начало поединка – в 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матче будут принимать участие такие звезды как Стивен Джеррард, Фернандо Торрес, Яри Литманен, Дирк Кюйт и другие. Одним из тренеров «Ливерпуля» в этом матче будет Свен-Йоран Эрикссон.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Украина.

Матч легенд Ливерпуль – Аякс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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