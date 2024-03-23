Сегодня, 23 марта на «Энфилде» состоится матч легенд «Ливерпуля» и «Аякса». Начало поединка – в 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матче будут принимать участие такие звезды как Стивен Джеррард, Фернандо Торрес, Яри Литманен, Дирк Кюйт и другие. Одним из тренеров «Ливерпуля» в этом матче будет Свен-Йоран Эрикссон.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Украина.

Матч легенд Ливерпуль – Аякс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция