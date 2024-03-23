Георгий СУДАКОВ: «Показали всем свой украинский характер»

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал победу 2:1 над Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф квалификации на Евро-2024:

«Было плохое поле немного, и они компактно играли в 5 защитников. Трудно было найти между линиями какое-то обострение. Несколько раз хотел прорезать, но не дошла передача. Сухое поле не позволило, не повезло.

Босния нас разобрала и играла дома на глазах своих болельщиков. Но мы тоже хотели завладеть инициативой. Что-то удавалось, а что-то – нет. Хорошо, что мы в перерыве перестроились и на второй тайм уже по-другому вышли. Бражко сел с опорного в третьего защитника, я и Зинченко опустились ниже, как два крайних опорника, а нападающие зашли в середину.

Не повезло, что пропустили. Такой гол... После этого начали больше обострять и создавать моменты. Мы показали всем свой украинский характер».