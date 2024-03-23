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ATP
23 марта 2024, 12:44 | Обновлено 23 марта 2024, 12:53
103
0

«Мы разные». Синнер высказался о соперничестве с Алькарасом

Итальянец оценил противостояние с испанцем

23 марта 2024, 12:44 | Обновлено 23 марта 2024, 12:53
103
0
«Мы разные». Синнер высказался о соперничестве с Алькарасом
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер (справа)

Итальянский теннисист Янник Синнер, который занимает третье место в мировом рейтинге, рассказал о соперничестве с двукратным чемпионом турниров Grand Slam испанцем Карлосом Алькарасом, идущим на второй позиции в рейтинге АТР.

«Мне нравится наше соперничество. Надеюсь, оно только началось. Он невероятный игрок, и обычно, когда мы играем, получается очень хороший матч. Мы оба стараемся изо всех сил на корте. Мы очень уважаем друг друга. Вне корта мы не так часто общаемся, потому что у него свои дела, а у меня свои. Но на корте он игрок, который может показать очень многое.

Мы разные. Он обладает боевым духом. Я не показываю столько эмоций на корте. Я всегда очень рад, когда встречаюсь с ним. Игры против подобных соперников дают знать, над чем стоит поработать», – заявил Синнер.

Как известно, не так давно Янник Синнер и Карлос Алькарас встречались друг с другом в полуфинале турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллсе. В трех сетах победил испанец.

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Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер
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