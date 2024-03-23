Лестер из Чемпионшипа пошел судом против АПЛ. Известна причина

«Лестер» уведомил о том, что подал два судебных иска: один против Английской Премьер-лиги, второй – против Английской футбольной лиги, под эгидой которой проходят матчи Чемпионшипа.

Сообщается, что клуб будет добиваться, чтобы каждое из этих разбирательств рассматривалось соответствующей и полностью независимой юридической комиссией.

В релизе «Лестера» сказано, что «он продолжит бороться за право «Лестера» и всех клубов преследовать свои амбиции, особенно в тех случаях, когда они были обоснованно и справедливо установлены благодаря стабильным спортивным достижениям».

Ранее стало известно, что АПЛ выдвинула «Лестеру» обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/2023, по итогам которого клуб вылетел в Чемпионшип. «Лисам» грозит снятие очков в следующем сезоне АПЛ.