Лестер из Чемпионшипа пошел судом против АПЛ. Известна причина
«Лисы» намерены бороться с обвинениями в свой адрес
«Лестер» уведомил о том, что подал два судебных иска: один против Английской Премьер-лиги, второй – против Английской футбольной лиги, под эгидой которой проходят матчи Чемпионшипа.
Сообщается, что клуб будет добиваться, чтобы каждое из этих разбирательств рассматривалось соответствующей и полностью независимой юридической комиссией.
В релизе «Лестера» сказано, что «он продолжит бороться за право «Лестера» и всех клубов преследовать свои амбиции, особенно в тех случаях, когда они были обоснованно и справедливо установлены благодаря стабильным спортивным достижениям».
Ранее стало известно, что АПЛ выдвинула «Лестеру» обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/2023, по итогам которого клуб вылетел в Чемпионшип. «Лисам» грозит снятие очков в следующем сезоне АПЛ.
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