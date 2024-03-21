Уйдут в минус. Лестер обвинен в финансовых махинациях

Английская Премьер-лига обвинила «Лестер» в нарушении финансовых правил.

Сообщается, что независимая комиссия расследует возможные нарушения финансовых правил в сезоне-2022/2023, по итогам которого «Лестер» понизился в классе в Чемпионшип. «Лисы» якобы не предоставил лиге проверенные финансовые отчеты.

Есть данные, что убытки «Лестера» за последние три года превысят допустимые 105 млн фунтов.

Отмечается, что с «Лестера» очки в виде штрафа в нынешнем сезоне вряд ли будут сняты, однако следующий сезон клуб может начать с определенным минусом в баллах.

Сейчас «Лестер» идет вторым в Чемпионшипе. У него равное число очков с «Лидсом» при одной игре в запасе. Напрямую в АПЛ поднимаются два клуба. Третий счастливчик определится в плей-офф.