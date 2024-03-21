Уйдут в минус. Лестер обвинен в финансовых махинациях
Клубу из Чемпионшипа грозят очковые санкции в АПЛ
Английская Премьер-лига обвинила «Лестер» в нарушении финансовых правил.
Сообщается, что независимая комиссия расследует возможные нарушения финансовых правил в сезоне-2022/2023, по итогам которого «Лестер» понизился в классе в Чемпионшип. «Лисы» якобы не предоставил лиге проверенные финансовые отчеты.
Есть данные, что убытки «Лестера» за последние три года превысят допустимые 105 млн фунтов.
Отмечается, что с «Лестера» очки в виде штрафа в нынешнем сезоне вряд ли будут сняты, однако следующий сезон клуб может начать с определенным минусом в баллах.
Сейчас «Лестер» идет вторым в Чемпионшипе. У него равное число очков с «Лидсом» при одной игре в запасе. Напрямую в АПЛ поднимаются два клуба. Третий счастливчик определится в плей-офф.
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