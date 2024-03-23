Алексей ГУЦУЛЯК: «Боснийцы устали, мы этим воспользовались»
Вингер сборной Украины – о матче с Боснией и Герцеговиной
Вингер «Днепра-1» Алексей Гуцуляк прокомментировал свой дебют за сборную Украины в матче отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (победа 2:1):
«Игра тяжелая была. В такую игру всегда тяжело входить, но хорошо, что результат в нашу пользу. Я думаю, что, когда я вышел, они уже немножко устали, где-то было легче в атаке, и мы этим воспользовались.
Я вышел на свою позицию справа, потом пошел в центр. Установка какая была? Выиграть матч. Что-то получалось, что-то не получалось, но хорошо, что помог команде, и что мы забили два быстрых гола».
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