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  4. Алексей ГУЦУЛЯК: «Боснийцы устали, мы этим воспользовались»
Чемпионат Европы
23 марта 2024, 11:43 |
525
0

Алексей ГУЦУЛЯК: «Боснийцы устали, мы этим воспользовались»

Вингер сборной Украины – о матче с Боснией и Герцеговиной

23 марта 2024, 11:43 |
525
0
Алексей ГУЦУЛЯК: «Боснийцы устали, мы этим воспользовались»
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Вингер «Днепра-1» Алексей Гуцуляк прокомментировал свой дебют за сборную Украины в матче отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (победа 2:1):

«Игра тяжелая была. В такую игру всегда тяжело входить, но хорошо, что результат в нашу пользу. Я думаю, что, когда я вышел, они уже немножко устали, где-то было легче в атаке, и мы этим воспользовались.

Я вышел на свою позицию справа, потом пошел в центр. Установка какая была? Выиграть матч. Что-то получалось, что-то не получалось, но хорошо, что помог команде, и что мы забили два быстрых гола».

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Алексей Гуцуляк сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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