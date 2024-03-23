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  4. 5 из Реала, 4 – из Барсы. Составлена сборная самых дорогих игроков Ла Лиги
Испания
23 марта 2024, 09:31 | Обновлено 23 марта 2024, 09:42
174
0

5 из Реала, 4 – из Барсы. Составлена сборная самых дорогих игроков Ла Лиги

Компанию представителям грандов составили игроки «Атлетико» и «Валенсии»

23 марта 2024, 09:31 | Обновлено 23 марта 2024, 09:42
174
0
5 из Реала, 4 – из Барсы. Составлена сборная самых дорогих игроков Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Авторитетный портал Transfermarkt внес обновления в трансферную стоимость футболистов команд чемпионата Испании и составил символичную сборную самых дорогих игроков.

В топ-команду вошли пять представителей мадридского «Реала», цвета которого, как известно, защищает украинский голкипер Андрей Лунин, и четыре футболиста «Барселоны». Компанию им составили по одному игроку из мадридского «Реала» и «Валенсии», за которую играет украинец Роман Яремчук.

На сегодня самым дорогим игроком Ла Лиги является полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, стоимость которого оценивается в 180 млн евро.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Джуд Беллингем Реал Мадрид Барселона
Источник Transfermarkt
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