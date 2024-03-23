5 из Реала, 4 – из Барсы. Составлена сборная самых дорогих игроков Ла Лиги
Компанию представителям грандов составили игроки «Атлетико» и «Валенсии»
Авторитетный портал Transfermarkt внес обновления в трансферную стоимость футболистов команд чемпионата Испании и составил символичную сборную самых дорогих игроков.
В топ-команду вошли пять представителей мадридского «Реала», цвета которого, как известно, защищает украинский голкипер Андрей Лунин, и четыре футболиста «Барселоны». Компанию им составили по одному игроку из мадридского «Реала» и «Валенсии», за которую играет украинец Роман Яремчук.
На сегодня самым дорогим игроком Ла Лиги является полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, стоимость которого оценивается в 180 млн евро.
💶 🔝 Este es el XI más valioso de Primera División tras la actualización de los valores de mercado. Cuatro equipos están presentes en él.— Transfermarkt.es (@TMes_news) March 22, 2024
Los detalles: https://t.co/JwCMpLbp8e#LaLiga #RealMadrid #FCBarcelona #ValenciaCF #Atleti pic.twitter.com/hX6Djvu2ag
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист уверен, что индивидуальное мастерство игроков Украины сыграло свою решающую роль
Непогода вносит коррективы