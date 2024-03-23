5 из Реала, 4 – из Барсы. Составлена сборная самых дорогих игроков Ла Лиги

Авторитетный портал Transfermarkt внес обновления в трансферную стоимость футболистов команд чемпионата Испании и составил символичную сборную самых дорогих игроков.

В топ-команду вошли пять представителей мадридского «Реала», цвета которого, как известно, защищает украинский голкипер Андрей Лунин, и четыре футболиста «Барселоны». Компанию им составили по одному игроку из мадридского «Реала» и «Валенсии», за которую играет украинец Роман Яремчук.

На сегодня самым дорогим игроком Ла Лиги является полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, стоимость которого оценивается в 180 млн евро.