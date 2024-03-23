В погоне за Месси. Ди Мария вышел на 2-е место по ассистам за Аргентину
Хавбека опережает лишь легендарный нападающий
Полузащитник Анхель Ди Мария вышел на второе место по голевым передачам в истории сборной Аргентины.
Минувшей ночью на 23 марта вингер лиссабонской «Бенфики» оформил один ассист в товарищеском матче с Сальвадором (3:0). Теперь на счету у 36-летнего уроженца Росарио 27 результативных передач и он опередил легендарного Диего Марадону, у которого 26 ассистов.
Рекордсменом сборной Аргентины по ассистам является 8-кратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси (54).
🦶 Más asistencias en Argentina 🇦🇷— Silvio Maverino (@mavegol) March 23, 2024
📌 Lionel Messi 54
📌Ángel Di María 27 🆕
📌Diego Maradona 26 pic.twitter.com/ki3KPRPewo
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