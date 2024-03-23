В погоне за Месси. Ди Мария вышел на 2-е место по ассистам за Аргентину

Полузащитник Анхель Ди Мария вышел на второе место по голевым передачам в истории сборной Аргентины.

Минувшей ночью на 23 марта вингер лиссабонской «Бенфики» оформил один ассист в товарищеском матче с Сальвадором (3:0). Теперь на счету у 36-летнего уроженца Росарио 27 результативных передач и он опередил легендарного Диего Марадону, у которого 26 ассистов.

Рекордсменом сборной Аргентины по ассистам является 8-кратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси (54).