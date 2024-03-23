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  4. В погоне за Месси. Ди Мария вышел на 2-е место по ассистам за Аргентину
Аргентина
23 марта 2024, 08:21 | Обновлено 23 марта 2024, 08:28
62
0

В погоне за Месси. Ди Мария вышел на 2-е место по ассистам за Аргентину

Хавбека опережает лишь легендарный нападающий

23 марта 2024, 08:21 | Обновлено 23 марта 2024, 08:28
62
0
В погоне за Месси. Ди Мария вышел на 2-е место по ассистам за Аргентину
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Полузащитник Анхель Ди Мария вышел на второе место по голевым передачам в истории сборной Аргентины.

Минувшей ночью на 23 марта вингер лиссабонской «Бенфики» оформил один ассист в товарищеском матче с Сальвадором (3:0). Теперь на счету у 36-летнего уроженца Росарио 27 результативных передач и он опередил легендарного Диего Марадону, у которого 26 ассистов.

Рекордсменом сборной Аргентины по ассистам является 8-кратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси (54).

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Анхель Ди Мария сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Лионель Месси
Источник Twitter
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