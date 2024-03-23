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Евро
Азербайджан U21
26.03.2024 14:00 - : -
УКРАИНА U21
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Молодежные турниры
23 марта 2024, 07:45 | Обновлено 23 марта 2024, 08:00
307
0

Азербайджан U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите 26 марта в 14:00 видеотрансляцию матча Евро-2025 U-21

23 марта 2024, 07:45 | Обновлено 23 марта 2024, 08:00
307
0
Азербайджан U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE трансляция

​Молодежная сборная Украины U-21 проводит гостевой матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Азербайджана.

который пройдет в Баку на Азерсун Арена. Встреча начнется 26 марта в 14:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее, 22 марта, сине-желтая сборная выиграла товарищеский матч с командой Марокко U-23 (1:0). Единственный гол забил Олег Очеретько.

С пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F (15 очков). Столько же баллов набрала команда Англии, но в 6 матчах.

Азербайджан U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

Квалификация Евро-2025 U-21. Группа F. Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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