Азербайджан U21

​Молодежная сборная Украины U-21 проводит гостевой матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Азербайджана.

который пройдет в Баку на Азерсун Арена. Встреча начнется 26 марта в 14:00 по киевскому времени.

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Ранее, 22 марта, сине-желтая сборная выиграла товарищеский матч с командой Марокко U-23 (1:0). Единственный гол забил Олег Очеретько.

С пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F (15 очков). Столько же баллов набрала команда Англии, но в 6 матчах.

Азербайджан U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

Квалификация Евро-2025 U-21. Группа F. Турнирная таблица