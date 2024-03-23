Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Румыния – Северная Ирландия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Румыния
22.03.2024 21:45 – FT 1 : 1
Северная Ирландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
23 марта 2024, 05:59 | Обновлено 23 марта 2024, 06:25
70
0

Румыния – Северная Ирландия – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Бухаресте

23 марта 2024, 05:59 | Обновлено 23 марта 2024, 06:25
70
0
Румыния – Северная Ирландия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 марта состоялись товарищеские матчи.

Сборные Румынии и Северной Ирландии сыграли вничью в Бухаресте со счетом 1:1.

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме.

Товарищеские матчи, 22 марта, Бухарест

Румыния – Северная Ирландия – 1:1

Голы: Ман, 23 – Рид, 7

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (Румыния).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Jamie Reid (Северная Ирландия).
По теме:
Венгрия – Турция – 1:0. Собослаи принес победу. Видео гола и обзор
Албания – Чили – 0:3. Товарняк в Парме. Видео голов и обзор матча
Будет матч двух топ-сборных. Определились финалисты Лиги наций КОНКАКАФ
товарищеские матчи видео голов и обзор сборная Румынии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
Футбол | 22 марта 2024, 08:01 0
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией

Смотрите запись пресс-конференции наставника сине-желтых с переводом от Sport.ua!

Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
Футбол | 22 марта 2024, 09:25 8
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч

Сине-желтые и викинги провели 4 очных поединка, победить украинцам удалось лишь раз

ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
Футбол | 22.03.2024, 07:36
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
Не только Арсенал. Лунин заинтересовал еще один легендарный клуб АПЛ
Футбол | 22.03.2024, 23:11
Не только Арсенал. Лунин заинтересовал еще один легендарный клуб АПЛ
Не только Арсенал. Лунин заинтересовал еще один легендарный клуб АПЛ
Нидерланды – Шотландия – 4:0. Разгром от команды Кумана. Видео голов, обзор
Футбол | 23.03.2024, 01:20
Нидерланды – Шотландия – 4:0. Разгром от команды Кумана. Видео голов, обзор
Нидерланды – Шотландия – 4:0. Разгром от команды Кумана. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
22.03.2024, 00:23 17
Футбол
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
21.03.2024, 23:48 239
Футбол
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
21.03.2024, 23:16 7
Футбол
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
22.03.2024, 03:41 11
Футбол
Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее, как соперницу»
Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее, как соперницу»
21.03.2024, 16:39 2
Теннис
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
22.03.2024, 05:15 1
Футбол
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
21.03.2024, 08:13 8
Футбол
Оно того стоило? Сербия в преддверие Евро-2024 опозорилась в москве
Оно того стоило? Сербия в преддверие Евро-2024 опозорилась в москве
21.03.2024, 22:38 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем