Товарищеские матчи
22.03.2024 21:45 – FT 1 : 1
Чемпионат Европы23 марта 2024, 05:59 | Обновлено 23 марта 2024, 06:25
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0
Румыния – Северная Ирландия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Бухаресте
23 марта 2024, 05:59 | Обновлено 23 марта 2024, 06:25
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0
Вечером 22 марта состоялись товарищеские матчи.
Сборные Румынии и Северной Ирландии сыграли вничью в Бухаресте со счетом 1:1.
Команды обменялись забитыми голами в первом тайме.
Товарищеские матчи, 22 марта, Бухарест
Румыния – Северная Ирландия – 1:1
Голы: Ман, 23 – Рид, 7
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (Румыния).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Jamie Reid (Северная Ирландия).
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