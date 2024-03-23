Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук отреагировал на то, что вошел в топ-5 бомбардиров сборной Украины
Чемпионат Европы
23 марта 2024, 04:40 | Обновлено 23 марта 2024, 05:05
130
0

Яремчук отреагировал на то, что вошел в топ-5 бомбардиров сборной Украины

28-летний форвард забил 14-й мяч за национальную команду

23 марта 2024, 04:40 | Обновлено 23 марта 2024, 05:05
130
0
Яремчук отреагировал на то, что вошел в топ-5 бомбардиров сборной Украины
ВЗбірна. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на то, что вышел на 5-е место в списке бомбардиров сине-желтых:

«Это очень приятно быть среди таких фамилий как Шевченко, Ярмоленко, Коноплянка, Ребров. Это значит, что ты для украинского футбола что-нибудь действительно даешь. Хочется продолжать, работать и сыграть еще на стадионах в Украине. Еще все впереди.

Я прошел долгий путь за карьеру – от подъема до падений. Есть уже опыт и есть люди, которые могут подсказать, что ты делаешь не так. Не получается – работай, работай, работай».

Роман Яремчук в матче квалификации Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной (2:1) забил 14-й мяч за сборную Украины. Он обошел Олега Гусева и входит в топ-5 список бомбардиров национальной команды. Впереди: Андрей Шевченко (48), Андрей Ярмоленко (46), Евгений Коноплянка (21), Сергей Ребров (15).

По теме:
БРАЖКО: «Играли в пять защитников? Сидел на скамейке и очень переживал»
ФОТО. Сборная тренируется в польской Опаленице. Почему выбран этот город?
У сборной Исландии к матчу с командой Украины готовятся 25 футболистов
сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Роман Яремчук Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина
Источник ВЗбирна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
Футбол | 22 марта 2024, 07:36 1
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина

Артем вырвал победу для сине-желтых в полуфинале плей-офф Евро-2024

Ужасная ошибка. Юлиан Бойко проиграл матч 1/4 финала чемпионата Европы
Снукер | 22 марта 2024, 22:45 1
Ужасная ошибка. Юлиан Бойко проиграл матч 1/4 финала чемпионата Европы
Ужасная ошибка. Юлиан Бойко проиграл матч 1/4 финала чемпионата Европы

Украинец проиграл Робби Макгигану из Северной Ирландии со счетом 3:4

Сыграет вместо Матвиенко с Исландией? За Украину дебютировал защитник
Футбол | 22.03.2024, 05:41
Сыграет вместо Матвиенко с Исландией? За Украину дебютировал защитник
Сыграет вместо Матвиенко с Исландией? За Украину дебютировал защитник
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
Футбол | 22.03.2024, 08:01
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
Нидерланды – Шотландия – 4:0. Разгром от команды Кумана. Видео голов, обзор
Футбол | 23.03.2024, 01:20
Нидерланды – Шотландия – 4:0. Разгром от команды Кумана. Видео голов, обзор
Нидерланды – Шотландия – 4:0. Разгром от команды Кумана. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
22.03.2024, 08:12 1
Футбол
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
22.03.2024, 00:23 17
Футбол
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
21.03.2024, 08:13 8
Футбол
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
22.03.2024, 06:41 3
Футбол
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
21.03.2024, 09:31 20
Футбол
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
21.03.2024, 23:48 239
Футбол
Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее, как соперницу»
Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее, как соперницу»
21.03.2024, 16:39 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем