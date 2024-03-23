Яремчук отреагировал на то, что вошел в топ-5 бомбардиров сборной Украины

Форвард сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на то, что вышел на 5-е место в списке бомбардиров сине-желтых:

«Это очень приятно быть среди таких фамилий как Шевченко, Ярмоленко, Коноплянка, Ребров. Это значит, что ты для украинского футбола что-нибудь действительно даешь. Хочется продолжать, работать и сыграть еще на стадионах в Украине. Еще все впереди.

Я прошел долгий путь за карьеру – от подъема до падений. Есть уже опыт и есть люди, которые могут подсказать, что ты делаешь не так. Не получается – работай, работай, работай».

Роман Яремчук в матче квалификации Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной (2:1) забил 14-й мяч за сборную Украины. Он обошел Олега Гусева и входит в топ-5 список бомбардиров национальной команды. Впереди: Андрей Шевченко (48), Андрей Ярмоленко (46), Евгений Коноплянка (21), Сергей Ребров (15).