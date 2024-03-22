Яремчук вошел в пятерку лучших бомбардиров сборной Украины
28-летний форвард «Валенсии» забил 14-й мяч за национальную дружину
В матче с Боснией и Герцеговиной (2:1) Роман Яремчук забил 14-й мяч за сборную Украины. Тем самым он, обойдя Олега Гусева, вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров национальной дружины.
В 10 случаях Роман отличился, будучи игроком «Гента», в 3-х – «Бенфики», в 1-м – «Валенсии». 7 раз Яремчук поражал ворота соперников в чемпионатах Европы, уступая по этому показателю только Андрею Шевченко и Андрею Ярмоленко, 4 – в чемпионатах мира, 2 – в товарищеских встречах и 1 – в Лиге Наций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры сборной Украины
|
|
Игрок
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
Всего
|
1.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
28
|
12
|
-
|
-
|
8
|
48
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
16
|
10
|
2
|
-
|
18
|
46
|
3.
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
4
|
4
|
2
|
-
|
11
|
21
|
4.
|
Сергей РЕБРОВ
|
4
|
5
|
-
|
1
|
5
|
15
|
5.
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
4
|
7
|
1
|
-
|
2
|
14
|
6.
|
Олег ГУСЕВ
|
3
|
4
|
-
|
-
|
6
|
13
|
7.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
5
|
-
|
-
|
2
|
5
|
12
|
8.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
5
|
2
|
-
|
1
|
3
|
11
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
-
|
5
|
2
|
-
|
4
|
11
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Путевки на Евро-2024 также разыграют: Уэльс – Польша, Грузия – Греция
Камбэк по ходу очень непростой игры