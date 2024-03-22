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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 12:07 | Обновлено 22 марта 2024, 12:13
1234
0

Яремчук вошел в пятерку лучших бомбардиров сборной Украины

28-летний форвард «Валенсии» забил 14-й мяч за национальную дружину

22 марта 2024, 12:07 | Обновлено 22 марта 2024, 12:13
1234
0
Яремчук вошел в пятерку лучших бомбардиров сборной Украины
УАФ. Роман Яремчук

В матче с Боснией и Герцеговиной (2:1) Роман Яремчук забил 14-й мяч за сборную Украины. Тем самым он, обойдя Олега Гусева, вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров национальной дружины.

В 10 случаях Роман отличился, будучи игроком «Гента», в 3-х – «Бенфики», в 1-м – «Валенсии». 7 раз Яремчук поражал ворота соперников в чемпионатах Европы, уступая по этому показателю только Андрею Шевченко и Андрею Ярмоленко, 4 – в чемпионатах мира, 2 – в товарищеских встречах и 1 – в Лиге Наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры сборной Украины

Игрок

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

Всего

1.

Андрей ШЕВЧЕНКО

28

12

-

-

8

48

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

16

10

2

-

18

46

3.

Евгений КОНОПЛЯНКА

4

4

2

-

11

21

4.

Сергей РЕБРОВ

4

5

-

1

5

15

5.

Роман ЯРЕМЧУК

4

7

1

-

2

14

6.

Олег ГУСЕВ

3

4

-

-

6

13

7.

Сергей НАЗАРЕНКО

5

-

-

2

5

12

8.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

5

2

-

1

3

11

Виктор ЦЫГАНКОВ

-

5

2

-

4

11

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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