Яремчук вошел в пятерку лучших бомбардиров сборной Украины

В матче с Боснией и Герцеговиной (2:1) Роман Яремчук забил 14-й мяч за сборную Украины. Тем самым он, обойдя Олега Гусева, вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров национальной дружины.

В 10 случаях Роман отличился, будучи игроком «Гента», в 3-х – «Бенфики», в 1-м – «Валенсии». 7 раз Яремчук поражал ворота соперников в чемпионатах Европы, уступая по этому показателю только Андрею Шевченко и Андрею Ярмоленко, 4 – в чемпионатах мира, 2 – в товарищеских встречах и 1 – в Лиге Наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры сборной Украины

Игрок ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ Всего 1. Андрей ШЕВЧЕНКО 28 12 - - 8 48 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 16 10 2 - 18 46 3. Евгений КОНОПЛЯНКА 4 4 2 - 11 21 4. Сергей РЕБРОВ 4 5 - 1 5 15 5. Роман ЯРЕМЧУК 4 7 1 - 2 14 6. Олег ГУСЕВ 3 4 - - 6 13 7. Сергей НАЗАРЕНКО 5 - - 2 5 12 8. Евгений СЕЛЕЗНЕВ 5 2 - 1 3 11 Виктор ЦЫГАНКОВ - 5 2 - 4 11

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.