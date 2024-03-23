БРАЖКО: «Играли в пять защитников? Сидел на скамейке и очень переживал»

Сборная Украины одержала волевую победу в полуфинале плей-офф отбора к Евро-2024, одержав со счетом 2:1 команду Боснии и Герцеговины.

Украинский полузащитник Владимир Бражко поделился эмоциями от дебюта за национальную команду:

«Раньше работал в молодежке под руководством Унаи Мельгосы. Там один стиль, одна схема, одни правила игры. Где-то схожие стили игры, и мне хватило 4–5 дней, чтобы перестроиться под национальную команду. Больше играю между защитниками, подбираю вторые мячи, веду борьбу. Вот такие были задачи на матч.

Первую и вторую зону проходили без проблем. А вот в третьей зоне, когда доставляли мяч вперед, не могли сделать какие-то комбинации и создать моменты. С этим была проблема. Во втором тайме немного перестроились, я начал садиться третьим защитником для розыгрыша. Зинченко и Судаков играли опорными полузащитниками, больше как инсайды. У них и у фланговых защитников стало больше пространства. Где-то вышло.

Когда меня заменили, мы стали играть в два нападающих, создали моменты и забили. Очень рад, что мы победили, это самое главное. Но есть куда улучшаться, нельзя останавливаться. Надо идти только вперед.

Доигрывали в пять защитников? Очень переживал, сидел, ничем не мог помочь команде. Если ты на поле, то что-то можешь изменить, а если вне его, то уже ничего. Так что я только переживал за ребят, чтобы мы все же победили.

Поддержка фанатов? Очень сильно чувствовалось. Боснийцы нас освистывали, но мы слышали наших болельщиков, и это заводило. Знаем, как болеют за нас в Украине, видят нас по телевизору. Воины наши смотрят, многие болеют. Мы играли за нашу страну, наших воинов. Слава Украине, слава нашим героям».