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  4. Бражко объяснил, как Украине удалось обыграть Боснию в матче отбора Евро
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 10:29 |
2715
1

Бражко объяснил, как Украине удалось обыграть Боснию в матче отбора Евро

Игрок дебютировал в национальной сборной

22 марта 2024, 10:29 |
2715
1
Бражко объяснил, как Украине удалось обыграть Боснию в матче отбора Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко дебютировал в составе сборной Украины в матче полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Игрок вышел в старте и провел на поле 81 минуту, а его заменил Роман Яремчук, который оформил гол и результативную передачу.

«Были проблемы в третьей зоне соперника, когда доставляли мяч к их воротам. Не могли провести какие-то комбинации и создать моменты. Но во втором тайме немного перестроились, я начал действовать третьим защитником для розыгрыша, а Зинченко и Судаков получили больше пространства».

«А потом уже начали играть с двумя форвардами и победили. Хочу поблагодарить болельщиков и на стадионе, и в Украине».

«Отличия от «Динамо»? Где-то схожие стили, мне не сложно было перестроиться, я понимаю и стиль киевлян, и стиль сборной. Я весь день готовился к дебюту. Волновался немного, но тренер и ребята меня поддержали. Были ошибки, но важно, что мы победили», — сказал Бражко.

В финале отбора Украина сыграет против Исландии.

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Владимир Бражко сборная Украины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024
Источник Суспильне Спорт
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Умник
Хороший дебют. Отбирал много. Не было мандража
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