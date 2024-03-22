Бражко объяснил, как Украине удалось обыграть Боснию в матче отбора Евро

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко дебютировал в составе сборной Украины в матче полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Игрок вышел в старте и провел на поле 81 минуту, а его заменил Роман Яремчук, который оформил гол и результативную передачу.

«Были проблемы в третьей зоне соперника, когда доставляли мяч к их воротам. Не могли провести какие-то комбинации и создать моменты. Но во втором тайме немного перестроились, я начал действовать третьим защитником для розыгрыша, а Зинченко и Судаков получили больше пространства».

«А потом уже начали играть с двумя форвардами и победили. Хочу поблагодарить болельщиков и на стадионе, и в Украине».

«Отличия от «Динамо»? Где-то схожие стили, мне не сложно было перестроиться, я понимаю и стиль киевлян, и стиль сборной. Я весь день готовился к дебюту. Волновался немного, но тренер и ребята меня поддержали. Были ошибки, но важно, что мы победили», — сказал Бражко.

В финале отбора Украина сыграет против Исландии.