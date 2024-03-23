Товарищеские матчи
22.03.2024 18:00 – FT 1 : 0
Чемпионат Европы23 марта 2024, 02:59 | Обновлено 23 марта 2024, 03:14
43
0
Азербайджан – Монголия – 1:0. Забили на 90+1 минуте. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Баку
23 марта 2024, 02:59 | Обновлено 23 марта 2024, 03:14
43
0
Вечером 22 марта состоялись товарищеские матчи.
Сборная Азербайджана на домашней арене в Баку обыграла команду Монголии со счетом 1:0.
Единственный в матче гол забил Бахлул Мустафазаде, игрок Карабаха, на 90+1-й минуте.
Товарищеские матчи, 22 марта, Баку
Азербайджан – Монголия – 1:0
Гол: Мустафазаде, 90+1.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Бахлул Мустафазаде (Азербайджан).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 марта 2024, 05:41 6
Максим Таловеров вышел на 92-й минуте в матче против Боснии вместо Артема Довбика
Футбол | 22 марта 2024, 03:41 11
21 марта подопечные Сергея Реброва вырвали победу у БиГ в полуфинале отбора к Евро
Футбол | 22.03.2024, 23:59
Теннис | 22.03.2024, 23:07
Футбол | 22.03.2024, 08:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.03.2024, 05:15 1
22.03.2024, 01:32 16
21.03.2024, 23:16 7
22.03.2024, 06:41 3
21.03.2024, 23:48 239
22.03.2024, 09:25 8
21.03.2024, 07:07 8