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Товарищеские матчи
Азербайджан
22.03.2024 18:00 – FT 1 : 0
Монголия
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23 марта 2024, 02:59 | Обновлено 23 марта 2024, 03:14
43
0

Азербайджан – Монголия – 1:0. Забили на 90+1 минуте. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Баку

23 марта 2024, 02:59 | Обновлено 23 марта 2024, 03:14
43
0
Азербайджан – Монголия – 1:0. Забили на 90+1 минуте. Видео гола и обзор
Twitter

Вечером 22 марта состоялись товарищеские матчи.

Сборная Азербайджана на домашней арене в Баку обыграла команду Монголии со счетом 1:0.

Единственный в матче гол забил Бахлул Мустафазаде, игрок Карабаха, на 90+1-й минуте.

Товарищеские матчи, 22 марта, Баку

Азербайджан – Монголия – 1:0

Гол: Мустафазаде, 90+1.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Бахлул Мустафазаде (Азербайджан).
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Источник Sport.ua
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