Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный и президент Федерации тенниса Украины Сергей Лагур обратились к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и президенту Международной теннисной федерации (ITF) Дэвиду Хаггерти в связи с решением последней разрешить российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле.

В письме указывается, что правила нейтралитета МОК, первоначально опубликованные в марте 2023 года и обновленные в декабре 2023 года для Олимпийских игр в Париже 2024, явно отмечают, что «команды атлетов с российским или белорусским паспортом не могут быть рассмотрены» для участия в Олимпийских играх Париж 2024». Это существенно для мандата МОК и МПК, согласно которому владельцы российских и белорусских паспортов могут соревноваться только как индивидуальные нейтральные спортсмены.

Кроме того, в письме приводятся факты поддержки российскими атлетами захватнической войны против Украины. В частности, 8 декабря 2022 Вероника Кудерметова была награждена медалью «100 лет формирования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики». российская теннисистка лично получила свою награду от Президента Татарстана, Рустама Минниханова, находившегося под санкциями Канады и США за поддержку российской агрессии.

Елена Веснина и Мирра Андреева лайкнули несколько постов в поддержку российской агрессии и путина.

Анастасия Потапова посетила матч WTA, одетая в футболку спартак. На футболке также было имя санкционированной компании лукойл.

Несмотря на то, что ITF может иметь причины, связанные с конвенцией, поддерживающими это решение, подписанты письма настоятельно призывают пересмотреть этот подход. Восприятие общественностью пар российских или белорусских теннисистов, соперничающих на событиях против других пар на основе национальности, неизбежно указывает на то, что они представляют свои страны. Это кардинально противоречит более широкому подходу, согласованному МОК и МПК, запрещающему представительство российского или белорусского государства на международных спортивных соревнованиях, исключая тем самым команды из этих стран.

Также непоколебимой остается позиция Украины: пока российские войска, поддерживаемые белорусским правительством, продолжают свою жестокую войну против украинского народа, представители стран-акрессоров должны быть отстранены от участия в любых международных соревнованиях, в любом статусе.