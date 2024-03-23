ФОТО. Горан Попов посетил матч македонцев с украинскими юниорами
Экс-игрок Динамо сделал совместное фото с Андреем Шевченко
Экс-игрок Динамо Горан Попов посетил матч македонцев с украинскими юниорами и сделал совместное фото с Андреем Шевченко.
Юношеская сборная Украины U-19 успешно стартовала в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19.
20 марта команда Дмитрия Михайленко обыграла Северную Македонию со счетом 2:0. Голы у сине-желтых забили Даниил Кревсун (45+1 мин) и Матвей Пономаренко (48 мин).
В этом матче состоялся дебют за сборную для Кристиана Шевченко, сына Андрея Шевченко. Он вышел на замену на 79-й минуте матча.
Бывший македонский защитник Горан Попов играл за Динамо с 2010 по 2014 годы. Провел 32 матча и забил 2 гола в УПЛ. Обладатель Суперкубка Украины 2011.
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