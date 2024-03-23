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23 марта 2024, 01:39 | Обновлено 23 марта 2024, 02:00
66
0

ФОТО. Горан Попов посетил матч македонцев с украинскими юниорами

Экс-игрок Динамо сделал совместное фото с Андреем Шевченко

23 марта 2024, 01:39 | Обновлено 23 марта 2024, 02:00
66
0
ФОТО. Горан Попов посетил матч македонцев с украинскими юниорами
Андрей Шевченко и Горан Попов

Экс-игрок Динамо Горан Попов посетил матч македонцев с украинскими юниорами и сделал совместное фото с Андреем Шевченко.

Юношеская сборная Украины U-19 успешно стартовала в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19.

20 марта команда Дмитрия Михайленко обыграла Северную Македонию со счетом 2:0. Голы у сине-желтых забили Даниил Кревсун (45+1 мин) и Матвей Пономаренко (48 мин).

В этом матче состоялся дебют за сборную для Кристиана Шевченко, сына Андрея Шевченко. Он вышел на замену на 79-й минуте матча.

Бывший македонский защитник Горан Попов играл за Динамо с 2010 по 2014 годы. Провел 32 матча и забил 2 гола в УПЛ. Обладатель Суперкубка Украины 2011.

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Источник FootballHub
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