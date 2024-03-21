Северная Македония U-19 – Украина U-19 – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура отбора к Евро-2024 U-19.
Юношеская сборная Украины U-19 успешно стартовала в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19.
20 марта команда Дмитрия Михайленко обыграла Северную Македонию со счетом 2:0. Голы у сине-желтых забили Даниил Кревсун (45+1 мин) и Матвей Пономаренко (48 мин).
В компенсированное к первому тайма время Кревсун после углового вывел сборную вперед, а сразу после перерыва Пономаренко ударом издалека удвоил преимущество сине-желтых.
В этом матче состоялся дебют за сборную для Кристиана Шевченко, сына Андрея Шевченко. Он вышел на замену на 79-й минуте матча.
Евро-2024 U-19. 1-й тур, 20 марта
Северная Македония U-19 – Украина U-19 – 0:2
Голы: Кревсун, 45+1, Пономаренко, 48
ГОЛ! 0:1. Кревсун, 45+1 мин.
ГОЛ! 0:2. Пономаренко, 48 мин.
Видеозапись матча
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