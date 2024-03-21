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21 марта 2024, 10:33 | Обновлено 21 марта 2024, 10:40
437
0

Северная Македония U-19 – Украина U-19 – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура отбора к Евро-2024 U-19.

21 марта 2024, 10:33 | Обновлено 21 марта 2024, 10:40
437
0
Северная Македония U-19 – Украина U-19 – 0:2. Видео голов и обзор матча
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 успешно стартовала в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19.

20 марта команда Дмитрия Михайленко обыграла Северную Македонию со счетом 2:0. Голы у сине-желтых забили Даниил Кревсун (45+1 мин) и Матвей Пономаренко (48 мин).

В компенсированное к первому тайма время Кревсун после углового вывел сборную вперед, а сразу после перерыва Пономаренко ударом издалека удвоил преимущество сине-желтых.

В этом матче состоялся дебют за сборную для Кристиана Шевченко, сына Андрея Шевченко. Он вышел на замену на 79-й минуте матча.

Евро-2024 U-19. 1-й тур, 20 марта

Северная Македония U-19 – Украина U-19 – 0:2

Голы: Кревсун, 45+1, Пономаренко, 48

ГОЛ! 0:1. Кревсун, 45+1 мин.

ГОЛ! 0:2. Пономаренко, 48 мин.

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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