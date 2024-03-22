Во Франции оценили вероятный приход Зидана в сборную страны

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло прокомментировал возможное появление Зинедина Зидана на тренерском мостике национальной команды, которую сейчас возглавляет Дидье Дешам.

«Зидан – один из памятников французского футбола. Первое, что нужно сделать, это выразить ему признательность и благодарность за все, что он сделал для французов. Однако у нас уже есть лучший тренер для сборной Франции, который будет находиться на своем посту до 2026 года. На этом все сказано», - признался Диалло.

51-летний Зинедин Зидан, как известно, с лета 2021 года находится без работы, покинув во второй раз мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что есть три команды, которые могут соблазнить Зидана снова тренировать.