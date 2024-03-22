Во Франции оценили вероятный приход Зидана в сборную страны
У Федерации футбола Франции есть четкая позиция по этому вопросу
Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло прокомментировал возможное появление Зинедина Зидана на тренерском мостике национальной команды, которую сейчас возглавляет Дидье Дешам.
«Зидан – один из памятников французского футбола. Первое, что нужно сделать, это выразить ему признательность и благодарность за все, что он сделал для французов. Однако у нас уже есть лучший тренер для сборной Франции, который будет находиться на своем посту до 2026 года. На этом все сказано», - признался Диалло.
51-летний Зинедин Зидан, как известно, с лета 2021 года находится без работы, покинув во второй раз мадридский «Реал».
Ранее сообщалось, что есть три команды, которые могут соблазнить Зидана снова тренировать.
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