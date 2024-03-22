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  4. Во Франции оценили вероятный приход Зидана в сборную страны
Франция
22 марта 2024, 23:37 | Обновлено 22 марта 2024, 23:49
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Во Франции оценили вероятный приход Зидана в сборную страны

У Федерации футбола Франции есть четкая позиция по этому вопросу

22 марта 2024, 23:37 | Обновлено 22 марта 2024, 23:49
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Во Франции оценили вероятный приход Зидана в сборную страны
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло прокомментировал возможное появление Зинедина Зидана на тренерском мостике национальной команды, которую сейчас возглавляет Дидье Дешам.

«Зидан – один из памятников французского футбола. Первое, что нужно сделать, это выразить ему признательность и благодарность за все, что он сделал для французов. Однако у нас уже есть лучший тренер для сборной Франции, который будет находиться на своем посту до 2026 года. На этом все сказано», - признался Диалло.

51-летний Зинедин Зидан, как известно, с лета 2021 года находится без работы, покинув во второй раз мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что есть три команды, которые могут соблазнить Зидана снова тренировать.

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сборная Франции по футболу Зинедин Зидан Дидье Дешам
Источник Sport.es
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