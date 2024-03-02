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  4. Названы три команды, которые могут соблазнить Зидана снова тренировать
Франция
02 марта 2024, 09:17 |
486
0

Названы три команды, которые могут соблазнить Зидана снова тренировать

Именитый наставник может вернуться в «Реал»

02 марта 2024, 09:17 |
486
0
Названы три команды, которые могут соблазнить Зидана снова тренировать
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Именитый французский тренер Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

Бывший полузащитник «Реала» Томас Гравесен рассказал, что есть только три команды, которые могут соблазнить Зидана снова тренировать – это французский «Марсель», сборная Франции по футболу и мадридский «Реал».

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года. За этот период он трижды торжествовал и Лиге чемпионов и дважды выигрывал Ла Лигу.

Ранее легенда французского футбола рассказал, что не прочь также тренировать итальянский клуб.

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Зинедин Зидан Томас Гравесен Реал Мадрид сборная Франции по футболу Марсель назначение тренера
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