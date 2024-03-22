Конкурент Лунина рвется в бой. Известно, как сейчас дела у Куртуа

Голкипре мадридского «Реала» Тибо Куртуа начал реабилитацию после разрыва мениска.

Сообщается, что для полноценного восстановления после полученного несколько дней назад повреждения бельгийцу понадобится два месяца.

Как известно, 20 марта Куртуа была проведена операция на мениске, который он порвал во время тренировки «сливочных». 31-летний вратарь травмировался, будучи на последнем этапе восстановления после разрыва крестообразной связки, из-за чего он не играл с августа минувшего года.

Напомним, действующий контракт Тибо Куртуа с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.