У сборной Исландии к матчу с командой Украины готовятся 25 футболистов

Сборная Исландии, победив в полуфинале Израиль (4:1), начала подготовку к поединку с командой Украины в финале плей-офф отбора Евро-2024.

Под руководством главного тренера островян Оге Харейде находятся 25 футболистов, среди которых не все полноценно готовились к матчу с Израилем. Капитан команды Иоганн Гудмундссон пропустил полуфинал из-за травмы.

Во время игры с израильтянами из-за повреждений были заменены Арнор Траустасон и Арнор Сигурдссон. Но сейчас никто лагерь сборной Исландии не оставил. Напротив, тренерский штаб вызвал 25-летнего полузащитника датского «Силькеборга» Стефана Тейтура.

Финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 Украина – Исландия состоится 26 марта в польском Вроцлаве на «Тарчинской Арене», начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Состав сборной Исландии

Вратари: Элиас-Рафн Олафссон (Мафра, Португалия), Гаукон Вальдимарссон (Брентфорд, Англия), Патрик Гуннарссон (Викинг, Норвегия).

Защитники: Гудмундур Тораринсон (ОФИ, Греция), Колбейн Финнссон («Люнгбю», Дания), Даниель Гретарссон («Сеннерйюске», Дания), Сверррир Ингасон («Митьюлланд», Дания), Гьортур Германссон (Пиза, Италия). Виктор Паульссон (Эйпен, Бельгия), Альфонс Сампстед (Твенте, Нидерланды).

Полузащитники: Иоганн Гудмундссон («Бернли», Англия), Исаак Иоганнессон («Фортуна», Германия), Арнор Траустасон («Норчепинг», Швеция), Гакон Гаральдссон («Лилль», Франция), Кристиан Глинссон («Аякс», Нидерланды), Йон Торстейнссон («Левен», Бельгия), Микаель Эллертссон («Венеция», Италия), Микаель Андерсон («Орхус», Дания), Арнор Сигурдссон («Блэкберн», Англия), Виллум Виллумсон («Гоу Эхед Иглз, Нидерланды), Стефан Тейтур («Селькеборг», Дания).

Нападающие: Орри Оскарссон («Копенгаген», Дания), Андри Гудйонсен («Люнгбю», Дания), Альфред Финнбогасон («Эйпен», Бельгия), Альберт Гудмундссон («Дженоа», Италия).