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Товарищеские матчи
Армения
22.03.2024 18:00 – FT 0 : 1
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22 марта 2024, 23:04 | Обновлено 22 марта 2024, 23:11
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0

Петраков и дальше в пике. Армения начала 2024 год с поражения

Подопечные украинского тренера проиграли команде Косово

22 марта 2024, 23:04 | Обновлено 22 марта 2024, 23:11
149
0
Петраков и дальше в пике. Армения начала 2024 год с поражения
Twitter.com/OfficialArmFF. Александр Петраков

В пятницу, 22 марта, состоялся товарищеский матч, в котором отношения выяснили сборные Армении и Косово.

Игра получилась равной, если судить по игровым показателям команд, но финальный свисток зафиксировал победу косоваров – 1:0.

Сборная Армении, возглавляет которую украинский тренер Александр Петраков, начала 2024 год с поражения. Тем самым, она продлила серию своих неудач, начатую еще в прошлом году. На сегодня армянская команда не может победить вот уже в 7 матчах (2 ничьи, 5 поражений). В последний раз она была сильнее своего соперника 19 июня 2023 года (Латвия – 2:1).

Товарищеский матч

Армения – Косово – 0:1

Гол: Рашица, 25.

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Источник Sport.ua
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