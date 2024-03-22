В пятницу, 22 марта, состоялся товарищеский матч, в котором отношения выяснили сборные Армении и Косово.

Игра получилась равной, если судить по игровым показателям команд, но финальный свисток зафиксировал победу косоваров – 1:0.

Сборная Армении, возглавляет которую украинский тренер Александр Петраков, начала 2024 год с поражения. Тем самым, она продлила серию своих неудач, начатую еще в прошлом году. На сегодня армянская команда не может победить вот уже в 7 матчах (2 ничьи, 5 поражений). В последний раз она была сильнее своего соперника 19 июня 2023 года (Латвия – 2:1).

Товарищеский матч

Армения – Косово – 0:1

Гол: Рашица, 25.