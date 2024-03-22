Петраков и дальше в пике. Армения начала 2024 год с поражения
Подопечные украинского тренера проиграли команде Косово
В пятницу, 22 марта, состоялся товарищеский матч, в котором отношения выяснили сборные Армении и Косово.
Игра получилась равной, если судить по игровым показателям команд, но финальный свисток зафиксировал победу косоваров – 1:0.
Сборная Армении, возглавляет которую украинский тренер Александр Петраков, начала 2024 год с поражения. Тем самым, она продлила серию своих неудач, начатую еще в прошлом году. На сегодня армянская команда не может победить вот уже в 7 матчах (2 ничьи, 5 поражений). В последний раз она была сильнее своего соперника 19 июня 2023 года (Латвия – 2:1).
Товарищеский матч
Армения – Косово – 0:1
Гол: Рашица, 25.
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