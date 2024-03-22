КОПОЛОВЕЦ: «Победа радует, но нужен содержательный футбол от сборной»

Бывший игрок «Карпат» и «Закарпатья» Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями от стыкового матча между сборными Украины и Боснии и Герцеговины за право сыграть в финальной части чемпионата Европы по футболу:

– Фаворитом противостояния в Зенице считалась сборная Украины. В табели о рангах она значительно превосходит боснийскую. В конце концов, и подбор наших игроков впечатляет, большинство из них представляет именитые клубы из топ-чемпионатов. Казалось, украинцы без особых усилий докажут свое превосходство в классе. Однако в Зенице этого не произошло. В частности, я был убежден, что, по крайней мере, 4-5 голевых моментов наши создадут, но по этому показателю хозяева преобладали. К счастью, вчера обошлось, следует поблагодарить бомбардира балканцев Эдина Джеко, который не забивал из убийственных позиций. Наши же два первых удара в створ ворот под занавес матча оказались результативными. Фарт? Возможно, потому что соперник мог более грамотно сыграть по счету. Тем более на своем поле.

Гостям не откажешь в старательности. Надо отдать должное и рулевому Сергею Реброву, который в середине второго тайма сделал замены, которые помогли перехватить инициативу. Решающим же стало появление на поле Романа Яремчука, который выровнял положение, а затем сделал результативную передачу Артему Довбику. Конечно, волевая победа не может не радовать, но хотелось более содержательного футбола. Эта победа была очень нужна Украине в это сложное время. И хотелось, чтобы была добыта на классе, без нервного напряжения.

Фаворитами наши ребята будут и в решающем поединке с исландцами 26 марта.

Очень хочется, чтобы сыграл Виктор Цыганков, которого не хватало в Зенице. Также интересно рискнет ли Сергей Ребров задействовать двух нападающих, что помогло одержать верх над боснийцами. Еще есть время все хорошо взвесить.

Во Вроцлаве у наших ребят будет безумная поддержка 12 игрока. Это очень важно. Мы все ждем от украинской сборной не только победы, но и зрелищной игры. Согласно табели о рангах.

Ранее появилось видео, как сборная Украины прибыла в Польшу и провела тренировку.