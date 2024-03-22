Источник: известен клуб, куда перейдет Алонсо из Байера. Это не Ливерпуль

Испанец Хаби Алонсо, который в свое время, будучи действующим футболистом защищал цвета английского «Ливерпуля», в ближайшей перспективе вряд ли возглавит мерсисайдцев.

Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что, если испанец все-таки покинет пост главного тренера «Байера», то присоединится к «Баварии», а не к английскому клубу.

Мюнхенцы уверены, что в итоге смогут договориться с Алонсо.

Сообщается, что на данный момент переговоров между «Баварией» и Алонсо как таковых не было, однако стороны несколько раз контактировали.

Ранее стало известно, что Хаби Алонсо уже договорился с топ-клубом.