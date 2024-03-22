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Германия
22 марта 2024, 22:19 | Обновлено 22 марта 2024, 22:22
971
1

Источник: известен клуб, куда перейдет Алонсо из Байера. Это не Ливерпуль

Будущее испанского специалиста – все еще тайна за семью печатями

22 марта 2024, 22:19 | Обновлено 22 марта 2024, 22:22
971
1
Источник: известен клуб, куда перейдет Алонсо из Байера. Это не Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанец Хаби Алонсо, который в свое время, будучи действующим футболистом защищал цвета английского «Ливерпуля», в ближайшей перспективе вряд ли возглавит мерсисайдцев.

Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что, если испанец все-таки покинет пост главного тренера «Байера», то присоединится к «Баварии», а не к английскому клубу.

Мюнхенцы уверены, что в итоге смогут договориться с Алонсо.

Сообщается, что на данный момент переговоров между «Баварией» и Алонсо как таковых не было, однако стороны несколько раз контактировали.

Ранее стало известно, что Хаби Алонсо уже договорился с топ-клубом.

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Источник: Хаби Алонсо уже договорился топ-клубом
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Хаби Алонсо Бундеслига чемпионат Германии по футболу Бавария Ливерпуль
Источник Sky Sports
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Gargantua
другие пишут, что дал согласие Реалу, но еще на сезон остается в Байере
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