Йозуа КИММИХ: «Опыт Крооса поможет сборной Германии»
Хавбек «Баварии» раз возвращению ветерана в «Бундестим»
Центральный полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал решение легендарного игрока мадридского «Реала» Тони Крооса вернуться в сборную Германии:
«Его опыт нам поможет. Все знают, что он сыграл много турниров. Тони знает, как добиться успеха. Нам нужны футболисты, которые поддерживают других игроков», – заявил Йохуа Киммих.
Напомним, Тони Кроос покинул сборную Германии после чемпионата Европы в 2021 году. Суммарно на его счету 17 голов в 106 матчах за «Бундестим», где он дебютировал в 2010 году.
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