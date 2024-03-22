Йозуа КИММИХ: «Опыт Крооса поможет сборной Германии»

Центральный полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал решение легендарного игрока мадридского «Реала» Тони Крооса вернуться в сборную Германии:

«Его опыт нам поможет. Все знают, что он сыграл много турниров. Тони знает, как добиться успеха. Нам нужны футболисты, которые поддерживают других игроков», – заявил Йохуа Киммих.

Напомним, Тони Кроос покинул сборную Германии после чемпионата Европы в 2021 году. Суммарно на его счету 17 голов в 106 матчах за «Бундестим», где он дебютировал в 2010 году.