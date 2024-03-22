Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йозуа КИММИХ: «Опыт Крооса поможет сборной Германии»
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 20:48 |
142
0

Йозуа КИММИХ: «Опыт Крооса поможет сборной Германии»

Хавбек «Баварии» раз возвращению ветерана в «Бундестим»

22 марта 2024, 20:48 |
142
0
Йозуа КИММИХ: «Опыт Крооса поможет сборной Германии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Центральный полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал решение легендарного игрока мадридского «Реала» Тони Крооса вернуться в сборную Германии:

«Его опыт нам поможет. Все знают, что он сыграл много турниров. Тони знает, как добиться успеха. Нам нужны футболисты, которые поддерживают других игроков», – заявил Йохуа Киммих.

Напомним, Тони Кроос покинул сборную Германии после чемпионата Европы в 2021 году. Суммарно на его счету 17 голов в 106 матчах за «Бундестим», где он дебютировал в 2010 году.

По теме:
В Германии определились с основным голкипером на домашнее Евро-2024
Сборная Германии впервые в истории сменит технического спонсора
Нагельсманн поделился планами на будущее после Евро-2024
Йозуа Киммих Тони Кроос сборная Германии по футболу
Источник Bayern & Germany
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Футбол | 21 марта 2024, 23:48 239
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину

Камбэк по ходу очень непростой игры

Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Футбол | 22 марта 2024, 08:12 1
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024

Решающий поединок состоится 26 марта в 21:45 по Киеву в польском Вроцлаве

Выбор Мельгосы. Известен старт молодежной сборной Украины на игру с Марокко
Футбол | 22.03.2024, 19:05
Выбор Мельгосы. Известен старт молодежной сборной Украины на игру с Марокко
Выбор Мельгосы. Известен старт молодежной сборной Украины на игру с Марокко
Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами
Футбол | 22.03.2024, 15:09
Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами
Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Футбол | 22.03.2024, 00:23
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
21.03.2024, 08:13 8
Футбол
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
21.03.2024, 23:16 7
Футбол
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
22.03.2024, 06:19 4
Футбол
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
20.03.2024, 19:01 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
21.03.2024, 07:07 8
Футбол
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
22.03.2024, 07:36 1
Футбол
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
20.03.2024, 20:42 2
Футбол
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
22.03.2024, 01:32 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем