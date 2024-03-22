Бражко назвал главную мотивацию Украины на матч с Исландией
Команды встретятся в финале плей-офф отбора на Евро-2024
Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко рассказал, чего ждет от финального матча раунда плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Исландии.
– Насколько я раньше смотрел Исландию, у них там много борьбы, есть хорошие футболисты, вони много контролируют мяч. С Израилем (4:1) я еще не смотрел обзор матча, но обязательно посмотрю.
– Будет непростая игра и самое важное, конечно, восстановиться. Времени достаточно?
– Да, конечно. Мы так и в чемпионате играем. Этого достаточно для меня. Сейчас я не так сильно уставший, но через день после игры болят ноги. А сейчас немножечко болят и все.
– Важный момент, что будут наши болельщики.
– Конечно. Очень жду этого матча, эту атмосферу, чтобы наши люди порадовались, поболели. Будем играть для них, – рассказал Бражко.
Матч Украина – Исландия состоится 26 марта во Вроцлаве, начало – в 21:45 по киевскому времени.
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