Владимир БРАЖКО: «Были ошибки, но главное, что победили»
Хавбек сборной Украины – о матче с Боснией и Герцеговиной
Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал матч против Боснии и Герцеговины (победа 2:1), который стал для него дебютным за сборную Украины:
«Готовился к этому, было немало мыслей. Успокаивал себя, немного волновался, но многие ребята и главный тренер меня поддержали. Вышел со спокойной головой. Да, были ошибки, но главное, что мы победили.
Насколько эмоциональный матч? Сейчас без эмоций, их все оставил на поле. Все отдал болельщикам и команде. Старался помочь по максимуму, надеюсь, что получилось. Как оцениваю дебют? Нормально, но есть куда улучшаться».
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