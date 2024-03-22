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  4. Владимир БРАЖКО: «Были ошибки, но главное, что победили»
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 17:35 |
467
0

Владимир БРАЖКО: «Были ошибки, но главное, что победили»

Хавбек сборной Украины – о матче с Боснией и Герцеговиной

22 марта 2024, 17:35 |
467
0
Владимир БРАЖКО: «Были ошибки, но главное, что победили»
УАФ. Владимир Бражко

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал матч против Боснии и Герцеговины (победа 2:1), который стал для него дебютным за сборную Украины:

«Готовился к этому, было немало мыслей. Успокаивал себя, немного волновался, но многие ребята и главный тренер меня поддержали. Вышел со спокойной головой. Да, были ошибки, но главное, что мы победили.

Насколько эмоциональный матч? Сейчас без эмоций, их все оставил на поле. Все отдал болельщикам и команде. Старался помочь по максимуму, надеюсь, что получилось. Как оцениваю дебют? Нормально, но есть куда улучшаться».

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Владимир Бражко сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024
Источник Суспильне Спорт
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