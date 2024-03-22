Владимир БРАЖКО: «Были ошибки, но главное, что победили»

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал матч против Боснии и Герцеговины (победа 2:1), который стал для него дебютным за сборную Украины:

«Готовился к этому, было немало мыслей. Успокаивал себя, немного волновался, но многие ребята и главный тренер меня поддержали. Вышел со спокойной головой. Да, были ошибки, но главное, что мы победили.

Насколько эмоциональный матч? Сейчас без эмоций, их все оставил на поле. Все отдал болельщикам и команде. Старался помочь по максимуму, надеюсь, что получилось. Как оцениваю дебют? Нормально, но есть куда улучшаться».