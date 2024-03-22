Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Непогода вносит коррективы
Организаторы мужского и женского турниров WTA 1000 в Майами (США) вынуждены корректировать время проведения встреч четвертого по счету игрового дня соревнований.
Причина – сильный дождь, который сегодня господствует во Флориде.
Согласно последней информации, матчи начнутся не ранее 21:00 по киевскому времени.
Как известно, корты в Майами не имеют крыш, поэтому игры на них напрямую зависят от погодных условий.
Напомним, ранее стало известно, что украинка Марта Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Майами.
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