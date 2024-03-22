Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен

Организаторы мужского и женского турниров WTA 1000 в Майами (США) вынуждены корректировать время проведения встреч четвертого по счету игрового дня соревнований.

Причина – сильный дождь, который сегодня господствует во Флориде.

Согласно последней информации, матчи начнутся не ранее 21:00 по киевскому времени.

Как известно, корты в Майами не имеют крыш, поэтому игры на них напрямую зависят от погодных условий.

Напомним, ранее стало известно, что украинка Марта Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Майами.