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ATP
22 марта 2024, 20:05 | Обновлено 22 марта 2024, 20:18
2055
2

Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен

Непогода вносит коррективы

22 марта 2024, 20:05 | Обновлено 22 марта 2024, 20:18
2055
2
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Getty Images/Global Images Ukraine

Организаторы мужского и женского турниров WTA 1000 в Майами (США) вынуждены корректировать время проведения встреч четвертого по счету игрового дня соревнований.

Причина – сильный дождь, который сегодня господствует во Флориде.

Согласно последней информации, матчи начнутся не ранее 21:00 по киевскому времени.

Как известно, корты в Майами не имеют крыш, поэтому игры на них напрямую зависят от погодных условий.

Напомним, ранее стало известно, что украинка Марта Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Майами.

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WTA Майами ATP Майами
Источник WTA
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Комментарии 2
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Нехай щастить
Сьогодні -завтра погода дощова,це може серйозно вплинути на розклад,може трапитися таке,що  гравцям доведеться грати по дві гри на день .
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