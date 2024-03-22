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  4. Защитник сборной Исландии: «Собираемся поехать на чемпионат Европы»
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 19:37 |
850
0

Защитник сборной Исландии: «Собираемся поехать на чемпионат Европы»

Сверрир Ингасон – о матче против Украины

22 марта 2024, 19:37 |
850
0
Защитник сборной Исландии: «Собираемся поехать на чемпионат Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сверрир Ингасон

Защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон поделился ожиданиями от решающего матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины (26 марта, 21:45):

«Это отлично, что мы сумели выйти в финал. Мне все равно, с какой командой мы встречаемся. Мы едем на эту игру, будучи уверенными в себе. Мы собираемся выиграть и поехать на чемпионат Европы.

Когда вы находитесь в одной игре от поездки на чемпионат Европы, не важно, кто соперник —мы хотим сделать все возможное в этом поединке, чтобы победить. И я полностью верю, что мы можем выполнить эту задачу и победить».

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