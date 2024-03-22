Уже не та прыть. Экс-соперник Украины в отборе Евро-2024 не обыграл Молдову
Сборная Северной Македонии провела спарринг
В пятницу, 22 марта, состоялся товарищеский матч, в котором отношения выяснили сборные Северной Македонии и Молдовы.
Игра победителя не выявила – ничья 1:1. За команду Молдовы сыграл защитник львовских «Карпат» Владислав Бабогло.
Балканская сборная большую часть второго тайма вела в счете, но перевес до финального свистка не сохранила.
Как известно, сборная Северной Македонии в отборе Евро-2024 выступала в одной группе с командой Украины и финишировала вслед за ней – на 4-й позиции, набрав 8 очков. Команда Сергея Реброва завершила кампанию с 14 набранными баллами.
Товарищеский матч
Северная Македония – Молдова – 1:1
Голы: Миовски, 45+1 – Дамашкан, 82.
События матча
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