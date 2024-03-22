Уже не та прыть. Экс-соперник Украины в отборе Евро-2024 не обыграл Молдову

В пятницу, 22 марта, состоялся товарищеский матч, в котором отношения выяснили сборные Северной Македонии и Молдовы.

Игра победителя не выявила – ничья 1:1. За команду Молдовы сыграл защитник львовских «Карпат» Владислав Бабогло.

Балканская сборная большую часть второго тайма вела в счете, но перевес до финального свистка не сохранила.

Как известно, сборная Северной Македонии в отборе Евро-2024 выступала в одной группе с командой Украины и финишировала вслед за ней – на 4-й позиции, набрав 8 очков. Команда Сергея Реброва завершила кампанию с 14 набранными баллами.

Товарищеский матч

Северная Македония – Молдова – 1:1

Голы: Миовски, 45+1 – Дамашкан, 82.