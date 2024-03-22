МБАППЕ: «Когда мне будет о чем объявить, я сделаю это как мужчина»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что ему нечего сказать относительно его будущего.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не будет продлевать контракт с парижским клубом, истекающий по окончании сезона-2023/2024, и летом перейдет на правах свободного агента в мадридский «Реал».

Сам 25-летний форвард заявил, что ему нечего сказать по поводу того, где он продолжит карьеру.

«Я до сих пор ничего не объявлял о своем будущем, потому что мне нечего объявлять. Я всегда говорил, что когда мне будет о чем объявить, я сделаю это как мужчина. Я думаю, мое будущее решится до чемпионата Европы, да», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Также Мбаппе высказался о желании выступать за сборную Франции на Олимпиаде в Париже.

«Я всегда хотел сыграть на Олимпиаде, и мое желание не изменилось. Если я сыграю на Олимпиаде, то это будет исполнением мечты, но если мне не разрешат, то я сделаю то, что мне скажут. Решение по-прежнему остается за одним человеком, и они не сказали мне «да» или «нет», — заявил капитан сборной Франции.