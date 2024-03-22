МБАППЕ: «Когда мне будет о чем объявить, я сделаю это как мужчина»
Форвард считает, что его будущее прояснится до чемпионата Европы
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что ему нечего сказать относительно его будущего.
Ранее сообщалось, что Мбаппе не будет продлевать контракт с парижским клубом, истекающий по окончании сезона-2023/2024, и летом перейдет на правах свободного агента в мадридский «Реал».
Сам 25-летний форвард заявил, что ему нечего сказать по поводу того, где он продолжит карьеру.
«Я до сих пор ничего не объявлял о своем будущем, потому что мне нечего объявлять. Я всегда говорил, что когда мне будет о чем объявить, я сделаю это как мужчина. Я думаю, мое будущее решится до чемпионата Европы, да», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.
Также Мбаппе высказался о желании выступать за сборную Франции на Олимпиаде в Париже.
«Я всегда хотел сыграть на Олимпиаде, и мое желание не изменилось. Если я сыграю на Олимпиаде, то это будет исполнением мечты, но если мне не разрешат, то я сделаю то, что мне скажут. Решение по-прежнему остается за одним человеком, и они не сказали мне «да» или «нет», — заявил капитан сборной Франции.
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