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  4. МБАППЕ: «Когда мне будет о чем объявить, я сделаю это как мужчина»
Франция
22 марта 2024, 19:29 |
279
0

МБАППЕ: «Когда мне будет о чем объявить, я сделаю это как мужчина»

Форвард считает, что его будущее прояснится до чемпионата Европы

22 марта 2024, 19:29 |
279
0
МБАППЕ: «Когда мне будет о чем объявить, я сделаю это как мужчина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что ему нечего сказать относительно его будущего.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не будет продлевать контракт с парижским клубом, истекающий по окончании сезона-2023/2024, и летом перейдет на правах свободного агента в мадридский «Реал».

Сам 25-летний форвард заявил, что ему нечего сказать по поводу того, где он продолжит карьеру.

«Я до сих пор ничего не объявлял о своем будущем, потому что мне нечего объявлять. Я всегда говорил, что когда мне будет о чем объявить, я сделаю это как мужчина. Я думаю, мое будущее решится до чемпионата Европы, да», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Также Мбаппе высказался о желании выступать за сборную Франции на Олимпиаде в Париже.

«Я всегда хотел сыграть на Олимпиаде, и мое желание не изменилось. Если я сыграю на Олимпиаде, то это будет исполнением мечты, но если мне не разрешат, то я сделаю то, что мне скажут. Решение по-прежнему остается за одним человеком, и они не сказали мне «да» или «нет», — заявил капитан сборной Франции.

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Источник Фабрицио Романо
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