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Италия
22 марта 2024, 18:44 |
331
0

Сын Паоло Мальдини может стать игроком сборной Венесуэлы

Мать Даниэля Мальдини родом из Венесуэлы

22 марта 2024, 18:44 |
331
0
Сын Паоло Мальдини может стать игроком сборной Венесуэлы
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Мальдини

Полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини, который сейчас выступает на правах аренды за «Монцу», может стать игроком сборной Венесуэлы. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сыну легендарного Паоло Мальдини будет трудно пробиться в сборную Италии. При этом мать Даниэля, Адриана Фосса, родом из Венесуэлы, что позволит Мальдини-младшему получить венесуэльский паспорт. За сборную Италии 22-летний полузащитник не заигран.

В нынешнем сезоне на счету Даниэля Мальдини 3 гола и 1 ассист в 13 матчах за «Монцу» во всех турнирах.

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Даниэль Мальдини сборная Венесуэлы по футболу сборная Италии по футболу Паоло Мальдини
Источник Football-Italia
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