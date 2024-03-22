Сын Паоло Мальдини может стать игроком сборной Венесуэлы
Мать Даниэля Мальдини родом из Венесуэлы
Полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини, который сейчас выступает на правах аренды за «Монцу», может стать игроком сборной Венесуэлы. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Сыну легендарного Паоло Мальдини будет трудно пробиться в сборную Италии. При этом мать Даниэля, Адриана Фосса, родом из Венесуэлы, что позволит Мальдини-младшему получить венесуэльский паспорт. За сборную Италии 22-летний полузащитник не заигран.
В нынешнем сезоне на счету Даниэля Мальдини 3 гола и 1 ассист в 13 матчах за «Монцу» во всех турнирах.
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