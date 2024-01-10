ОФИЦИАЛЬНО. Мальдини перешел из Милана в Монцу
В первой части сезона сын легенды итальянского футбола был одноклубником Виктора Коваленко
Атакующий полузащитник Даниэль Мальдини, сын легенды «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини, будет выступать за «Монцу».
22-летний футболист проведет остаток сезона в клубе из одноименного города на правах аренды.
Отметим, что первую часть сезона Мальдини также провел в аренде, выступая с украинцем Виктором Коваленко в «Эмполи». На его счету 7 матчей Серии А, результативными действиями не отличался.
Добавим, что новый клуб атакующего хавбека располагается в турнирной таблице Серии А на 11-м месте, набрав 25 очков после 19 туров.
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