ОФИЦИАЛЬНО. Мальдини перешел из Милана в Монцу

Атакующий полузащитник Даниэль Мальдини, сын легенды «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини, будет выступать за «Монцу».

22-летний футболист проведет остаток сезона в клубе из одноименного города на правах аренды.

Отметим, что первую часть сезона Мальдини также провел в аренде, выступая с украинцем Виктором Коваленко в «Эмполи». На его счету 7 матчей Серии А, результативными действиями не отличался.

Добавим, что новый клуб атакующего хавбека располагается в турнирной таблице Серии А на 11-м месте, набрав 25 очков после 19 туров.