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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 17:31 | Обновлено 22 марта 2024, 18:40
2925
5

Матвиенко не виноват? Кварцяный разобрал автогол сборной Украины

Бывший главный тренер «Волыни» считает, что команде не хватало Тараса Степаненко

22 марта 2024, 17:31 | Обновлено 22 марта 2024, 18:40
2925
5
Матвиенко не виноват? Кварцяный разобрал автогол сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный разобрал автогол сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины (2:1).

– Гол имени Николая Матвиенко, то есть автогол, чисто его вина?

– Там игрок Боснии делал прострел, это ясно и четко видно с повтора. Проблема в том, что наши защитники допустили сделать этот прострел, до которого игрок протянул мяч метров 10-15, а его никто не встретил.

– Виталий Миколенко просто ползал назад перед Амаром Дедичем.

– По позиции, да, там именно Миколенко должен был бы встречать этого Дедича или Матвиенко подстраховать, а не садиться глубоко в штрафную площадку.

– И как тут не вспомнить отсутствие Тараса Степаненко.

– Так и есть. Вероятно, Степаненко и не дал бы разбежаться игроку Боснии, встретил его еще на подходе к штрафной площадке. Конечно, Тараса не хватало. С его опытом и умением выбрать позицию.

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Виталий Кварцяный сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина Николай Матвиенко Виталий Миколенко Тарас Степаненко
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 5
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Gargantua
вина конечно в первую очередь Миколенко, который не мешал делать прострел, просто сопровождал игрока
а уже потом ошибка Матвиенко, тупо стоявшего за спиной у словенца вместо держать его у себя за спиной
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+2
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vbrjkf
Миколенко має такі ж "проблеми" і в клубі - його чомусь завжди залишають одного проти двох гравців, хоч розірвись! А як відомо - за двома зайцями поженешся... В епізоді з голом - перед боснійцем стояло аж 4 гравці ЗбУ. Так що не потрібно на Віталю "вішати собак"... 
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-1
BekXan
До чого той автогол це футтбол.Гра повне лайно була.І чудо індивідуальні дії  гравців.По факту ми цей поєдинок програли.
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-2
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