Матвиенко не виноват? Кварцяный разобрал автогол сборной Украины

Бывший главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный разобрал автогол сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины (2:1).

– Гол имени Николая Матвиенко, то есть автогол, чисто его вина?

– Там игрок Боснии делал прострел, это ясно и четко видно с повтора. Проблема в том, что наши защитники допустили сделать этот прострел, до которого игрок протянул мяч метров 10-15, а его никто не встретил.

– Виталий Миколенко просто ползал назад перед Амаром Дедичем.

– По позиции, да, там именно Миколенко должен был бы встречать этого Дедича или Матвиенко подстраховать, а не садиться глубоко в штрафную площадку.

– И как тут не вспомнить отсутствие Тараса Степаненко.

– Так и есть. Вероятно, Степаненко и не дал бы разбежаться игроку Боснии, встретил его еще на подходе к штрафной площадке. Конечно, Тараса не хватало. С его опытом и умением выбрать позицию.