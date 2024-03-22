Матвиенко не виноват? Кварцяный разобрал автогол сборной Украины
Бывший главный тренер «Волыни» считает, что команде не хватало Тараса Степаненко
Бывший главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный разобрал автогол сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины (2:1).
– Гол имени Николая Матвиенко, то есть автогол, чисто его вина?
– Там игрок Боснии делал прострел, это ясно и четко видно с повтора. Проблема в том, что наши защитники допустили сделать этот прострел, до которого игрок протянул мяч метров 10-15, а его никто не встретил.
– Виталий Миколенко просто ползал назад перед Амаром Дедичем.
– По позиции, да, там именно Миколенко должен был бы встречать этого Дедича или Матвиенко подстраховать, а не садиться глубоко в штрафную площадку.
– И как тут не вспомнить отсутствие Тараса Степаненко.
– Так и есть. Вероятно, Степаненко и не дал бы разбежаться игроку Боснии, встретил его еще на подходе к штрафной площадке. Конечно, Тараса не хватало. С его опытом и умением выбрать позицию.
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