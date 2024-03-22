Максим ТАЛОВЕРОВ: «Вчера был самым счастливым человеком в мире»

Защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров прокомментировал свой дебют за сборную Украины в матче против Боснии и Герцеговины (победа 2:1):

«Мечты осуществляются. Вчера вечером я был самым счастливым человеком в мире, для меня это самый важный дебют в жизни! Хочу поблагодарить всех, кто в нас верит и поддерживает. Спасибо ВСУ за возможность играть в футбол.

Утром открываешь новости и сообщения от друзей и родных, и видишь, сколько смертей и разрушений каждое утро приносят российские ракеты. Очень сложно в такие моменты думать о чем-то другом, но мы должны бороться за надежду и победу для всей страны».