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  4. Максим ТАЛОВЕРОВ: «Вчера был самым счастливым человеком в мире»
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 16:40 |
1071
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Вчера был самым счастливым человеком в мире»

Защитник ЛАСКа – о дебюте за сборную Украины

22 марта 2024, 16:40 |
1071
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Вчера был самым счастливым человеком в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров прокомментировал свой дебют за сборную Украины в матче против Боснии и Герцеговины (победа 2:1):

«Мечты осуществляются. Вчера вечером я был самым счастливым человеком в мире, для меня это самый важный дебют в жизни! Хочу поблагодарить всех, кто в нас верит и поддерживает. Спасибо ВСУ за возможность играть в футбол.

Утром открываешь новости и сообщения от друзей и родных, и видишь, сколько смертей и разрушений каждое утро приносят российские ракеты. Очень сложно в такие моменты думать о чем-то другом, но мы должны бороться за надежду и победу для всей страны».

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Максим Таловеров сборная Украины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024
Источник Instagram
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