СМОЛЯКОВ: «Тренерский штаб сборной U-21 ставит максимальные задачи»

В Турции молодежная сборная Украины продолжает работу перед мартовскими поединками – товарищеским из Марокко U-23 и официальным в квалификации Евро-2025 U-21 против Азербайджана.

Своим мнением о подготовке команды поделился защитник сине-желтых Артем Смоляков:

«Была интенсивная тренировка, восстановились. В отеле есть все – бассейн, массажные. Настроение у команды хорошее. Я очень рад видеть ребят. Задача тренерского штаба ставит максимальные, как всегда. Надо выкладываться в каждой игре, придерживаться тех принципов, которые нам прививают».

26 марта в отборе молодежного чемпионата Европы состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку на Азерсун Арена. Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.

Перед этим сине-желтые проведут товарищеский матч с командой Марокко U-23. Игра состоится 22 марта на стадионе Мардан в Анталье. Начало – в 20:00 по Киеву. С пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F.

ВИДЕО. Украина U-21 готовится к товарищеской игре с Марокко U-23