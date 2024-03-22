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Молодежные турниры
22 марта 2024, 16:31 | Обновлено 22 марта 2024, 16:35
123
0

СМОЛЯКОВ: «Тренерский штаб сборной U-21 ставит максимальные задачи»

Команда Унаи Мельгосы 22 марта проведет товарищеский матч с Марокко U-23

22 марта 2024, 16:31 | Обновлено 22 марта 2024, 16:35
123
0
СМОЛЯКОВ: «Тренерский штаб сборной U-21 ставит максимальные задачи»
УАФ. Артем Смоляков

В Турции молодежная сборная Украины продолжает работу перед мартовскими поединками – товарищеским из Марокко U-23 и официальным в квалификации Евро-2025 U-21 против Азербайджана.

Своим мнением о подготовке команды поделился защитник сине-желтых Артем Смоляков:

«Была интенсивная тренировка, восстановились. В отеле есть все – бассейн, массажные. Настроение у команды хорошее. Я очень рад видеть ребят. Задача тренерского штаба ставит максимальные, как всегда. Надо выкладываться в каждой игре, придерживаться тех принципов, которые нам прививают».

26 марта в отборе молодежного чемпионата Европы состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку на Азерсун Арена. Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.

Перед этим сине-желтые проведут товарищеский матч с командой Марокко U-23. Игра состоится 22 марта на стадионе Мардан в Анталье. Начало – в 20:00 по Киеву. С пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F.

ВИДЕО. Украина U-21 готовится к товарищеской игре с Марокко U-23

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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